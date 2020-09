FC Bayern: Entscheidung um Ivan Perisic gefallen

Bayern-Coach Hansi Flick plant vorerst ohne Ivan Perisic. Eine definitive Übernahme scheint vom Tisch.

Angesprochen auf den Kroaten und auch auf die beiden mittlerweile nach Spanien zurückgekehrten Coutinho und Alvaro Odriozola sagt der Bayern-Trainer bei der Triple-Präsentation am Mittwoch laut “Spox”-Reporter Kerry Hau: “Es ist so entschieden, dass wir auf die drei nicht mehr zurückgreifen. Wir sind im Austausch, dass wir auf ihren Positionen auch wieder Qualität reinholen.” Perisic scheint also vorerst wieder zu Inter Mailand zurückkehren zu müssen.

Der 31-Jährige wäre offenbar gerne in München geblieben und auch Flick hätte in der Offensive gerne wieder auf ihn zurückgreifen können, die Ablöseverhandlungen zwischen den Vereinen verliefen aber erfolglos.

psc 9 September, 2020 11:05