FC Bayern: Entscheidung um Thiago steht bevor

Der spanische Spielmacher Thiago zeigt sich derzeit in einer Topform. Dennoch ist seine längerfristige Zukunft beim FC Bayern ungewiss.

Der 28-jährige Mittelfeldprofi ist noch bis 2021 an den deutschen Rekordmeister gebunden. In der Rückrunde hat er in allen drei bisherigen Bundesligaspielen jeweils einen Treffer beigesteuert und präsentiert sich in Bestform. Die Bayern müssen nun entscheiden, ob sie den Vertrag zu verlängern versuchen oder im Sommer allenfalls gar einen Verkauf anstreben. Sportdirektor Hasan Salihamidzic hält sich in der Personalie Thiago gegenüber “Bild” äusserst bedeckt. “Das sind alles Sachen, die wir intern klären”, teilt er lediglich mit.

Sollte es zu einer Verlängerung kommen, müssten die Bayern salärtechnisch wohl nachlegen: Thiago würde in die Sphären der Topverdiener Robert Lewandowski oder Manuel Neuer vorstossen wollen, meldet die “Bild”. Das würde ein Jahressalär von rund 15 Mio. Euro bedeuten.

Ein Verkauf im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Derzeit gibt es angesichts der Leistungen des spanischen Nationalspielers allerdings wenig Argumente dafür.

psc 4 Februar, 2020 10:53