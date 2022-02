Der FC Bayern forciert einen Wechsel von Andreas Christensen

Der FC Bayern will sich den dänischen Abwehrspieler Andreas Christensen im Sommer krallen.

Der Chelsea-Verteidiger steht bei den Münchnern schon eine ganze Weile im Fokus. Jetzt geht der Bundesligist laut “Sport Bild” in die Offensive. Bei den Beratern von Christensen soll “nachhaltiges Interesse” hinterlegt worden sein. Gespräche können prinzipiell sofort stattfinden. Der Vertrag des Innenverteidigers bei den Blues läuft zum Saisonende aus. Er könnte im Hinblick auf die kommende Saison bereits seit dem 1. Januar für einen neuen Verein unterzeichnen. Angeblich fordert er allerdings ein Jahressalär von mehr als 10 Mio. Euro, was den Bayern zu viel sein könnte. Angeblich ist auch Barça am Abwehrspieler dran.

psc 23 Februar, 2022 10:48