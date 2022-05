Der FC Bayern fordert Entscheidung von Serge Gnabry

Die Zukunft von Serge Gnabry ist weiterhin ungeklärt. Dem Stürmer liegt von Seiten des FC Bayern längst ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor, das er bisher aber nicht angenommen hat. Nun drängt der Klub auf eine Entscheidung.

Der 26-Jährige ist nur noch bis Juni 2023 an den deutschen Rekordmeister gebunden. Einen ablösefreien Wechsel im kommenden Jahr wollen Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic & Co. unbedingt verhindern. Gnabry soll also entweder verlängern oder noch in diesem Sommer für eine Summe von rund 40 Mio. Euro verkauft werden. Laut “kicker” könnte der Angreifer zu einem der Spitzenverdiener der Mannschaft aufsteigen. Die Klubleitung fordert noch vor Start der neuen Saison, also am 1. Juli, eine endgültige Entscheidung Gnabrys.

Mit Real Madrid gäbe es bereits einen heissen Interessenten für diesen. Allerdings könnten die Königlichen eher auf einen ablösefreien Wechsel nächstes Jahr spekulieren, was wiederum den Bayern nicht in den Kram passt.

psc 31 Mai, 2022 17:13