Bayern & Frankfurt liegen bei Kolo Muani noch 60 Millionen auseinander

Randal Kolo Muani scheint beim FC Bayern zum Wunschkandidaten für die Verstärkung des Angriffs avanciert zu sein. Es könnte allerdings ein langer Ablösepoker bevorstehen.

Wie die «Bild» berichtet, sind die Münchner bereit 60 Mio. Euro Ablöse plus allfällige Boni für den französischen Nationalspieler hinzulegen. Das ist gerade einmal gut die Hälfte davon, was Eintracht Frankfurt verlangt. Die Forderung liegt tatsächlich bei satten 120 Mio. Euro. Kolo Muani ist noch bis 2027 an die Hessen gebunden und verfügt über keine Ausstiegsklausel. Ausserdem gibt es mit Manchester United und Paris St. Germain weitere Spitzenklubs, die um die Dienste des 24-jährigen Angreifers buhlen. Die Eintracht befindet sich also in einer sehr guten Verhandlungsposition.

Dennoch ist man bei den Bayern überzeugt, dass der Preis noch sinken wird. Viel hängt sicherlich auch von den Wünschen des Stürmers selbst ab: Kolo Muani und seine Berater haben sich bislang nicht eindeutig geäussert, wie und wo es nächste Saison weitergehen soll. Erst einmal fokussiert sich der Torjäger auf den Saisonendspurt, wo für ihn und seine Teamkollegen unter anderem noch das Highlight DFB-Pokalfinale auf dem Programm steht.

psc 5 Mai, 2023 11:00