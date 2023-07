Der FC Bayern hat für Harry Kane einen Plan B

Harry Kane heisst das Objekt der Begierde des FC Bayern. Der Stürmer soll nach Möglichkeit noch in diesem Sommer den Weg nach München finden. Weil sich Spurs-Boss Daniel Levy einmal mehr als sehr zäher Verhandlungspartner erweist, hat der deutsche Rekordmeister aber einen Plan B ausgearbeitet.

Mit einer Offerte in Höhe von 70 Mio. Euro sollen die Bayern bereits gescheitert sein. Angeblich ist für Kane bereits ein neues Angebot in Gesamthöhe von 93 Mio. Euro in Bearbeitung.

Noch ist aber unklar, ob diese Offerte dann ausreicht oder Tottenham Kane in dieser Transferperiode gar nicht ziehen lässt. Für diesen Fall überlegen sich die Bayern auch, Kane 2024 ablösefrei zu verpflichten. Diese Option wäre deutlich günstiger, würde aber heissen, dass sich der Bundesligist in der Offensive wohl noch anderweitig verstärken muss.

psc 4 Juli, 2023 09:27