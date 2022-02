Der FC Bayern plant Gespräche mit Müller & Neuer

Der FC Bayern will seine langjährigen Leistungsträger Thomas Müller (32) und Manuel Neuer (35) längerfristig an den Klub binden.

Das Duo steht noch bis 2023 unter Vertrag. Laut Transferexperte Nicolo Schira wird die Klubleitung mit beiden in den kommenden Wochen Gespräche für Vertragsverlängerungen eröffnen. Die beiden Spitzenverdiener sollen also über die nächste Saison hinaus beim deutschen Rekordmeister bleiben. Müller verriet zuletzt, dass bisher noch niemand vom Klub auf ihn zugekommen sei. Das könnte sich nun also bald ändern.

Bei Neuer scheint klar, dass er in München noch mindestens drei weitere Saisons zwischen den Pfosten stehen wird.

psc 15 Februar, 2022 09:16