Nächster Gladbacher zu den Bayern? Auch Manu Koné ist ein Thema

Der französische Mittelfeldspieler Manu Koné wird Borussia Mönchengladbach im Sommer wohl verlassen und einen Millionenwechsel zu einem europäischen Topklub vollziehen. Im Rennen ist auch der FC Bayern.

Der deutsche Rekordmeister wirft laut Transferexperte Fabrizio Romano ebenfalls ein Auge auf den 21-jährigen Defensivstrategen. Dessen Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2025. Von einem vorzeitigen Abschied im kommenden Sommer wird aber ausgegangen, Gladbach winkt eine hohe Ablöse in Höhe von mehr als 30 oder sogar 40 Millionen Euro. Dies liegt in erster Linie am hochkarätigen Feld der Interessenten. Neben den Bayern sollen auch PSG, Newcastle United und der Liverpool ein Auge auf den U21-Nationalspieler werfen. Manu Koné wechselte vor zwei Jahren aus seiner Heimat nach Gladbach und hat sich dort zu einer festen Grösse im Mittelfeldzentrum gemausert. Er tat quasi die Nachfolge von Denis Zakaria an, der den Verein vor Jahresfrist verliess.

psc 5 Januar, 2023 18:52