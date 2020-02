FC Bayern: Flick-Entscheidung fällt erst nach der Saison

Die Entscheidung um die Zukunft von Trainer Hansi Flick fällt laut Bayern-Präsident Herbert Hainer erst nach der Saison.

Dies hat der Klubboss im Gespräch mit “Sport 1” klargestellt. “Wir haben ihm jetzt das Vertrauen bis zum Ende der Saison ausgesprochen und wenn die Saison zu Ende ist, dann wird analysiert. Dann wird sich der Vorstand hinsetzen”, so Hainer. Die Entscheidung wird nicht primär von ihm gefällt werden: “Wir haben so viel Sportkompetenz mit Hasan Salihamidzic, Karl-Heinz Rummenigge und Oliver Kahn. Sie werden dann an den Aufsichtsrat einen Vorschlag machen und wird werden das beraten.” Bislang deuten allerdings alle Zeichen darauf hin, dass Hansi Flick weitermachen darf.

Die Resultate und Leistungen auf dem Platz stimmen, von der Klubführung gibt es fast nur Lob und auch Flick selbst hat bereits bestätigt, dass er den Job als Bayern-Trainer gerne über diese Saison hinaus ausüben würde.

Noch haben die Bayern allerdings keine Titel gewonnen. Davon wird, wie immer, viel abhängen. Und da keine Not für eine vorzeitige Vertragsverlängerung herrscht, wartet man beim deutschen Rekordmeister erst einmal ab.

Hainer findet bisher allerdings auch nur lobende Worte für den Coach: “Ich finde, dass Hansi Flick wirklich eine hervorragende Arbeit macht. Es ist ja nicht nur, dass wir gewinnen, sondern auch die Art und Weise, wie wir gewinnen. Vieles ist Hansi Flick zuzuschreiben. Wir spielen aggressiv, sehr attraktiv und mit deutlich höherem Pressing.”

psc 7 Februar, 2020 09:26