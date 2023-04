Der FC Bayern hofft auf Eric Maxim Choupo-Moting

Nachdem Knipser Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern wegen Knie-Problemen zuletzt kürzertreten musste, ist er nun im Training zurück.

Der 34-jährige Angreifer war am Montag bei der Einheit der Mannschaft dabei. Es besteht die grosse Hoffnung, dass Choupo-Moting beim Rückspiel im Champions League-Viertelfinal gegen Manchester City am Mittwochabend in der Allianz Arena auflaufen kann. Die Bayern müssen eine 0:3-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Da fehlte Choupo-Moting verletzungsbedingt.

psc 17 April, 2023 15:18