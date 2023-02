Der FC Bayern interessiert sich für Real-Profi Dani Ceballos

Der spanische Mittelfeldspieler Dani Ceballos verfügt bei Real Madrid über einen auslaufenden Vertrag. Wie es ab Sommer mit ihm weitergeht, ist offen. Der 26-Jährige steht offenbar auch im Fokus des FC Bayern.

Vor allem Trainer Julian Nagelsmann soll durchaus viel vom früheren Arsenal- und Betis-Profi halten, da er im Mittelfeldzentrum eine gute Ergänzung zu Jamal Musiala und Joshua Kimmich sein könnte. Ceballos musste bei Real in dieser Saison lange Zeit unten durch und fand unter Trainer Carlo Ancelotti nur wenig Berücksichtigung. Dies hat sich in den letzten Wochen, teilweise auch wegen Verletzungen von Konkurrenten, geändert. Real will dem Spielmacher nun eine Vertragsverlängerung vorlegen.

Auch bei Milan und Atlético steht Ceballos offenbar auf der Wunschliste. Noch ist keine Entscheidung darüber gefallen, wo dieser ab der kommenden Saison aufläuft.

20 Februar, 2023