Der FC Bayern sieht bei Jamal Musiala keine Eile

Der FC Bayern will Jamal Musiala möglichst langfristig an sich binden. Eile bezüglich einer Vertragsverlängerung gibt es aber keine.

Die Münchner betonten in jüngster Vergangenheit unter anderem durch Klubpräsident Herbert Hainer, wie wichtig der 19-Jährige für die Mannschaft schon jetzt sei und dass man ihn am liebsten gleich bis ans Karriereende binden möchte. Langfristig könnte dies tatsächlich das Ziel sein. Eile ist allerdings keine geboten. Musiala ist bis 2026 an den Klub gebunden und fühlt sich dort auch sehr wohl. Laut «Sky» ist mit einer Verlängerung noch nicht in unmittelbarer Zukunft zu rechnen.

Der Offensivstar konzentriert sich erst einmal auf seine Aufgaben auf dem Platz. Hinter den Kulissen sind die Bayern auch mit der Familie des Youngsters im Austausch, um vertragliche Angelegenheiten geht es aber noch nicht konkret. Zumindest mittelfristig winkt Musiala aber eine weitere Gehaltserhöhung.

psc 3 Januar, 2023 09:50