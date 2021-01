Der FC Bayern sichert sich Jungstar Jamal Musiala langfristig

Jamal Musiala ist in der bisherigen Saison beim FC Bayern der Shooting Star schlechthin. Der Engländer hat Anschluss ans Profiteam gefunden und weiss dort zu überzeugen. Die Münchnern sichern sich den 17-jährigen Engländer langfristig.

Wie “Sky” berichtet, verlängert der deutsche Rekordmeister den Vertrag mit dem Mittelfeldspieler schon sehr bald bis 2025. Der aktuelle Kontrakt des gebürtigen Stuttgarters läuft bis 2022. Pünktlich zu seinem Geburtstag Ende Februar soll der bestehende Vertrag um gleich drei weitere Jahre bis 2025 ausgedehnt werden. Musiala winkt dabei ein Jahressalär von 6 Mio. Euro.

Der Kontrakt soll sogar schon ausgehandelt sein. Es fehlt einzige die Unterschrift des Youngsters, die aus rechtlichen Gründen erst am 26. Februar erfolgen darf, wenn Musiala volljährig wird.

In der laufenden Saison kam der polyvalente Offensivspieler bereits in elf Bundesligapartien zum Zug. Auch in der Champions League lief er dreimal auf.

psc 5 Januar, 2021 14:13