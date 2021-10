Der FC Bayern hätte Shooting Star Adeyemi für 3 Millionen haben können

Karim Adeyemi ist einer der Shooting Stars des deutschen Fussballs. Um den 19-jährigen Torjäger von Red Bull Salzburg, der auch in der DFB-Elf dabei ist, buhlen gleich mehrere Topklubs. Der FC Bayern hätte den Youngster vor drei Jahren zu einem vergleichsweise geringen Preis verpflichten können.

Der frühere Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenige höchstpersönlich bestätigt, dass Adeyemi im Alter von 16 Jahren bei den Münchnern ein Thema war. “Ich kenne ihn ja noch aus Unterhaching. Manni Schwabl hat damals den Uli kontaktiert. Wir waren nicht bereit, so viel zu zahlen. Der Transfer sollte um die drei Millionen kosten, was für einen 16-Jährigen zu der Zeit eine sehr stolze Summe war”, so der 66-Jährige anlässlich einer Preisverleihung der Initiative Deutscher Fussball Botschafter in Berlin. Rummenigge ist auch klar, dass der Stürmer inzwischen deutlich mehr kostet: “Er hat sich gut entwickelt. Ich habe ihn beim Länderspiel gesehen, mir auch beim letzten CL-Spiel angeschaut. Er ist ein interessanter Spieler. Man muss abwarten, was passiert. Jetzt kostet er mögl. eine Null hinten mehr, als er damals gekostet hätte.”

Bei den Bayern ist der Youngster nach wie vor ein Thema, zumal er in der Jugend bereits zwei Jahre da spielte. Die Konkurrenz ist inzwischen allerdings riesig.

psc 7 Oktober, 2021 14:36