Der FC Bayern kassiert, wenn Lewandowski 25 Tore schiesst

Der FC Bayern hofft in dieser und auch in den nächsten Spielzeiten auf möglichst viele Tore von Robert Lewandowski im Trikot des FC Barcelona.

Im Zuge des Transfers des polnischen Torjägers zu den Katalanen wurden auch Bonuszahlungen vereinbart. Wie im «Bild»-Podcast «Bayern Insider» enthüllt wird, wird eine davon getriggert, sobald Lewandowski in einer Saison 25 Treffer erzielt. Dann werden jeweils 1,25 Mio. Euro fällig, die Barça dem FC Bayern überweisen muss.

Für die Bayern zum Vorteil gereicht, dass die Treffer wettbewerbsunabhängig erzielt werden können. Es gelten also nicht nur Ligatreffer. Die Marke sollte Lewandowski zumindest in dieser Spielzeit locker erreichen, steht er doch in dieser Spielzeit bereits bei 17 Treffern.

Insgesamt kann der Bonus maximal viermal getriggert werden.

psc 28 Oktober, 2022 11:39