Der FC Bayern zieht die Kaufoption bei Youngster Hyun-ju Lee

Der FC Bayern ist von den Fähigkeiten von Hyun-ju Lee offenbar überzeugt. Die Münchner ziehen die Kaufoption für das bisher ausgeliehene Mittelfeldtalent aus Südkorea.

Lee kam seit Anfang dieses Jahres in der Regionalliga-Mannschaft des deutschen Rekordmeisters zum Einsatz. In der laufenden Meisterschaft sind dem 19-jährigen in den ersten beiden Ligaspielen bereits zwei Treffer geglückt. Durch das Ziehen der Kaufoption verlängert sich der Vertrag des Spielmachers bis 2025.

“Lee hat in dem guten halben Jahr bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir sind sportlich überzeugt von ihm und haben uns deswegen entschieden, ihn vorzeitig fest zu verpflichten”, sagte Bayern Campus-Leiter Jochen Sauer. Holger Seitz, Sportlicher Leiter des Bayern-Nachwuchses, ergänzt: “Lee ist ein dribbelstarker und sehr flinker Spieler, der zudem sehr torgefährlich ist. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn nun fest verpflichten konnten und sind sehr gespannt auf seine weitere Entwicklung bei unseren Amateuren.”

https://twitter.com/fcbayerncampus/status/1557003777118543875

psc 9 August, 2022 16:56