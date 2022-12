Die Bayern finden keinen Abnehmer für Bankdrücker Bouna Sarr

Wie schon in den vergangenen Transferfenstern erhält Rechtsverteidiger Bouna Sarr vom FC Bayern die Freigabe für einen Wechsel. Auch diesmal wird sich aber wohl kein Abnehmer finden.

Wegen einer Knie-Operation bestritt der 30-jährige Senegalese in dieser Saison noch keinen Ernstkampf. Auch die WM verpasste er wegen der Blessur. Inzwischen kann Sarr wieder trainieren. Dennoch planen die Bayern nicht mehr wirklich mit ihm. Längst hat er die Transferfreigabe erhalten. Laut «kicker» ist aber weit und breit kein Abnehmer in Sicht. Und so wird der Abwehrspieler wohl auch die Rückrunde im Trikot der Münchner bestreiten. Sein Vertrag läuft bis 2024. Er soll ein stattliches Jahressalär von rund 3 Mio. Euro kassieren.

Auf seiner Position in der rechten Verteidigung ist Sarr beim deutschen Rekordmeister hinter Benjamin Pavard, Neuzugang Noussair Mazraoui und Josip Stanisic nur die Nummer vier.

psc 15 Dezember, 2022 16:31