Der FC Bayern hat einen klaren Plan mit Ryan Gravenberch

Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch kommt seit seinem Wechsel von Ajax zum FC Bayern im Sommer nur sporadisch zum Zug. Einen Abgang des 20-Jährigen wird es in absehbarer Zeit dennoch nicht geben.

Gravenberch monierte bereits zweimal öffentlich seine geringen Einsatzzeiten. Vorderhand ist er aber an die Bayern gebunden und spielt dort in den Planungen auch eine wichtige Rolle. «Ryan ist ein hervorragender Spieler. Wir wissen, dass wir an ihm viel Freude haben werden», sagt Sportvorstand Hasan Salihamidzic der Münchner «tz» und führt aus: «Es gibt Phasen, wo man ein bisschen weniger spielt. Aber auf ihn kann sich jeder freuen.»

Trainer Julian Nagelsmann fordert bei «Sky» ebenfalls Geduld vom Youngster ein. «Er ist natürlich traurig, dass er wenig spielt, aber überhaupt nicht gefrustet oder sauer. Er ist ein ganz feiner Junge, der seine Entwicklungen nehmen wird. Ich habe ihm gesagt: Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, da lege ich mich fest. Er muss einfach ein paar Stellschrauben drehen und die wird er drehen.»

psc 21 Oktober, 2022 11:51