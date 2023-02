Bayern darf sich über Bonuszahlung aus Lewandowski-Transfer freuen

Der FC Bayern darf sich über eine weitere Bonuszahlung freuen, die aus dem Transfer von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im vergangenen Sommer herrührt.

Der Torjäger hat bei der 1:2-Niederlage bei Manchester United in den Europa League-Playoffs sein 25. Saisontor erzielt. Dadurch wird eine Klausel aktiviert, die dem FC Bayern eine Zahlung von 1,25 Mio. Euro beschert. Während sich der deutsche Rekordmeister freuen darf, herrscht bei Barça Frust und Trauer: Die Katalanen sind durch die Niederlage in Manchester nämlich komplett aus dem Europacup geflogen und dürfen sich in dieser Saison diesbezüglich auf keine weiteren Prämien mehr freuen.

psc 24 Februar, 2023 11:18