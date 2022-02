Der FC Bayern verleiht Goalie-Talent Liu-Shao nach Österreich

Der FC Bayern verleiht sein erst kürzlich verpflichtetes chinesisches Goalie-Talent Ziyang Liu-Shao bis Juni 2023 nach Österreich.

Bereits beim Transfer des 18-Jährigen Anfang dieses Jahres war klar, dass dieser aus reglementarischen Gründen in der laufenden Spielzeit nicht für die zweite Mannschaft der Bayern auflaufen darf. Um ihm Spielpraxis zu ermöglichen, wird Liu-Shao nun an Austria Klagenfurt verliehen. Und zwar gleich für anderthalb Jahre. “Liu wird in Klagenfurt zum Kader der Profis gehören und soll in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wir sind überzeugt, dass er dort perfekte Bedingungen vorfinden wird, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu absolvieren”, sagt Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer. Neben Liu-Shao wird auch Flügelstürmer Alex Timossi Andersson (21) vom FC Bayern an den Tabellenvierten der österreichischen Bundesliga verliehen.

Liu-Shao freut sich auf die neue Herausforderung: “Für mich ist das genau der richtige Schritt. Die Austria hat sich sehr um mich bemüht, die Verantwortlichen des FC Bayern haben mir auch dazu geraten und ich werde hart arbeiten, um immer besser zu werden. Mein Ziel ist, zu spielen und dem Verein zu helfen, seine Ziele zu erreichen.”

Viel Glück, Liu! 🍀

psc 1 Februar, 2022 11:56