Der FC Bayern lässt Leon Goretzka ziehen

Mittelfeldspieler Leon Goretzka erhält vom FC Bayern offenbar grünes Licht, falls er sich in diesem Sommer neu orientieren möchte.

Der 26-Jährige zählt laut "tz" nicht mehr zu den Spielern, die zwingend an der Säbener Strasse bleiben sollen. Goretzka hat unter Trainer Thomas Tuchel keinen Stammplatz mehr auf sicher. Seine Position im zentralen Mittelfeld könnte Neuzugang Konrad Laimer übernehmen, der in Leipzig in den letzten Jahren brillieren konnte.

Goretzka hat trotz dieser Vorzeichen in der Vergangenheit klargestellt, dass er grundsätzlich keinen Transfer plant. Sein Vertrag läuft bis 2026.

psc 11 Juli, 2023 09:16