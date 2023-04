FC Bayern lockt, Xavi reagiert auf Gavi-Gerücht

Der FC Bayern soll ziemlich konkret seine Fühler nach Gavi ausstrecken. In den wichtigen Reihen des FC Barcelona gibt man sich gelassen, zumindest transportiert das Xavi Hernandez.

Xavi Hernandez macht sich keine Sorgen darüber, dass Gavi im Sommer zu einem anderen Verein übersiedeln könnte – und den womöglich lukrativen Angeboten widerstehen kann.

«Ich bin nicht in den Köpfen der anderen, aber Gavi wäre in keinem Team der Welt so glücklich», sagte Xavi während der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel in LaLiga gegen den FC Getafe (Sonntag, 16.15 Uhr). «Er hat hier alles. Er ist entschlossen, er ist ein Spieler, der mich begeistert, er ist ein Wunder mit 18 Jahren. Seine Zukunft liegt bei Barça.»

Der Grund, warum Xavi konkret zur Zukunft seines Juwels befragt wurde, ist folgender: Die «Sport» hatte am Freitag berichtet, der FC Bayern habe die konkrete Absicht beim Berater hinterlegt, Gavi verpflichten zu wollen. Der deutsche Rekordmeister soll hierbei ein lukratives Angebot in Aussicht gestellt haben.

Bisher hatte Gavi, der aktuell unter seinem Jugendvertrag spielt, der in wenigen Wochen ausläuft, keine Wechselabsichten geäussert. Jetzt liegt es daran, ob Barça bei der Liga die Registrierung wieder abschliessen kann.

aoe 15 April, 2023 16:41