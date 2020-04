Dieser Klub könnte für Manuel Neuer eine Alternative sein

Die Verhandlungen zwischen Manuel Neuer und dem FC Bayern über einen neuen Vertrag stocken. Goalielegende Bodo Illgner bringt nun einen Verein ins Spiel, zu dem der Bayern-Keeper wechseln könnte, falls es in München nicht weitergeht.

Aus Sicht des früheren deutschen Nationalkeepers wäre Juventus eine Adresse, die für den 34-Jährigen sehr reizvoll sein könnte. Dies teilt Illgner in einem Gastbeitrag im “kicker” mit. Dabei spricht er auch die Problematik an, dass Klubs für neue Goalies selten viel Geld hinlegen. Dies sei bereits so gewesen, als er noch aktiv war. Manuel Neuer könnte 2021 ablösefrei wechseln. Vielleicht ein idealer Zeitpunkt für einen Transfer – nach Turin.

Dort stehen derzeit Wojciech Szczesny und Gigi Buffon unter Vertrag. Letzerer wird wohl in Kürze noch einmal bis 2021 verlängern.

Einen Abgang Neuers versucht man in München indes weiterhin zu verhindern. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge zeigte sich zuversichtlich, dass der Weltmeister von 2014 in absehbarer Zeit verlängert. Auch Ex-Präsident Uli Hoeness spricht sich für einen Verbleib von Neuer aus.

Die Bayern bieten dem Welttorhüter angeblich einen Vertrag bis 2024 mit höherem Gehalt an. Nachbessern wird der deutsche Rekordmeister wohl nicht mehr.

