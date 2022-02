Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntagabend überraschend mitteilt, hat sich der 35-jährige Stammkeeper einem Eingriff unterziehen müssen. Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt: “Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist.” Medienberichten zufolge klagte Neuer schon länger über Probleme mit dem Knie. Beim 3:2-Sieg gegen RB Leipzig am Samstag sind wieder Schmerzen aufgetreten. “Sky” rechnet mit einer Ausfallzeit von drei bis vier Wochen.

ℹ️ @Manuel_Neuer wurde am Sonntag erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert. Der #FCBayern muss somit in den kommenden Wochen auf seinen Kapitän verzichten.

Gute Genesung, Manu!

— FC Bayern München (@FCBayern) February 6, 2022