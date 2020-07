Vom FC Bayern: ManUtd hat Sancho-Alternative im Blick

Manchester United sieht sich zunehmend nach möglichen Alternativen zu Jadon Sancho um, da der Transfer des BVB-Stars finanziell möglicherweise nicht gestemmt werden kann. In den Fokus gerückt ist Kingsley Coman vom FC Bayern.

Der französische Weltmeister spielt seit drei Jahren für die Münchner und steht da noch bis 2023 unter Vertrag. Laut einem Bericht von “The Athletic” befasst sich ManUtd nun mit dem 24-jährigen Angreifer. Und zwar als mögliche Sancho-Alternative: Coman kommt wie dieser in der Offensive zum Einsatz, wobei er noch stärker auf die Flügelpositionen fokussiert ist als der Dortmunder.

Der Franzose soll von den Red Devils bereits intensiv gescoutet worden sein. Zudem habe man Kontakt zum Beraterumfeld hergestellt. Klar ist, dass Coman mit der Ankunft von Leroy Sané in München einen hochkarätigen Konkurrenten erhält, der ihm mitunter vor der Sonne stehen könnte.

Ob sich die Personalie konkretisiert, wird wohl auch davon abhängen, ob ManUtd am Wochenende die Qualifikation für die Champions League sicherstellt. Am Sonntag steht das letzte Premier League-Spiel der Saison gegen Leicester City an.

Coman wäre sicherlich günstiger als 120-130 Mio. Euro. Diesen Preis fordert der BVB weiterhin für Sancho.

psc 24 Juli, 2020 18:40