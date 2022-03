FC Bayern mit Interesse an Spence – Konkurrenz aus der Premier League

Wie Florian Plettenberg von “Sky” und der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichten, zeigt der FC Bayern Interesse an Djed Spence. Die Münchner würden den 21 Jahre alten Rechtsverteidiger demnach ganz genau verfolgen. Ein Angebot seitens des deutschen Rekordmeisters gäbe es aber bis dato noch nicht.

There’s lot of interest around Middlesbrough fullback Djed Spence. FC Bayern are following him closely – there’s no bid yet but they’re interested as @plettigoal reported. 🔴 #Bayern

Premier League clubs are working on Spence too. Price tag around €12/14m. pic.twitter.com/h0NNLWkFAK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022