Die Bayern sagen Nein zu Lautaro Martinez

Der argentinische Torjäger Lautaro Martinez wurde schon verschiedene Male mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Tatsächlich spielt der 25-jährige Inter-Profi in den Überlegungen der Münchner allerdings keine Rolle.

Dies geht aus einem Bericht des «Bayern Podcast» von «Bild» hervor. Die Bayern beobachten zwar durchaus einige Stürmer, darunter Harry Kane und Marcus Thurma, und könnten im nächsten Sommer auch einen neuen Angreifer holen, Lautaro Martinez wird es aber definitiv nicht sein. Der Name des Gauchos wird an der Säbener Strasse demnach nicht ernsthaft diskutiert.

Martinez steht bei Inter ohnehin noch bis 2026 unter Vertrag. In dieser Woche glänzte er beim 3:3 der Nerazzurri beim FC Barcelona mit einem Treffer und vielen weiteren starken Aktionen. Dank dem Remis ist Inter dem Einzug in die K.o.-Phase auf Kosten Barças einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Für seine Leistungen gab es im Anschluss sogar Anerkennung von Nationalmannschaftskollege Lionel Messi, was bei einigen Barça-Fans allerdings nicht gut ankam.

psc 14 Oktober, 2022 19:08