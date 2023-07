Der FC Bayern stellt Neuzugang Min-jae Kim vor

Der FC Bayern hat den Zuzug des südkoreanischen Abwehrspielers Min-jae Kim am Dienstagabend offiziell bestätigt.

Schon eine ganze Weile steht fest, dass der 26-jährige Innenverteidiger von Napoli zum deutschen Rekordmeister wechselt. Die Münchner haben eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 50 Mio. Euro aktiviert. Min-jae Kim unterschreibt für fünf Jahre bis 2028 und ersetzt Lucas Hernandez, der sich in Richtung Paris St. Germain verabschiedet hat.

Der Bayern-Neuzugang sagt zu seinem Transfer: "Der FC Bayern ist der Traum eines jeden Fussballers. Ich freue mich sehr auf alles, was mich in München erwartet. Für mich bedeutet es einen Neuanfang, ich werde mich hier weiterentwickeln. In den Gesprächen mit dem Verein wurde mir von Anfang an klar gezeigt, wie gross das Interesse an mir ist. Mein erstes Ziel ist es, viele Spiele zu machen. Darüber hinaus möchte ich so viele Titel wie möglich gewinnen."

psc 18 Juli, 2023 17:42