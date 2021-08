Der FC Bayern denkt bei Niklas Süle um

Noch vor wenigen Wochen war ein vorzeitiger Abgang von Niklas Süle beim FC Bayern zumindest nicht ausgeschlossen. Jetzt hat bei den Klubverantwortlichen ein Umdenken eingesetzt.

Der 25-jährige Innenverteidiger ist in dieser Saison in der zentralen Abwehr bislang gesetzt – auch weil der neue Trainer Julian Nagelsmann verletzungsbedingt noch nicht die volle Auswahl hat. Süle konnte mit seinen bisherigen Auftritten aber vollends überzeugen. Und die Bayern-Verantwortlichen wollen den nur noch ein Jahr gebundenen Abwehrspieler laut “Sport 1” nun doch mit einem neuen Vertrag belohnen. Der Ex-Hoffenheimer hat nach den Abgängen von David Alaba und Jérôme Boateng, die in der vergangenen Saison in der zentralen Defensive häufig gesetzt waren, einen neuen Status erhalten. Auch weil ihm Nagelsmann volles Vertrauen schenkt.

