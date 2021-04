Der FC Bayern hat grosse Pläne mit Talent Josip Stanisic

Der FC Bayern glaubt an Verteidiger Josip Stanisic und will den 21-Jährigen längerfristig binden.

Der Youngster, der in der Abwehr sämtliche Positionen spielen kann, kam vor zwölf Tagen gegen Union Berlin zu seinem Bundesliga-Debüt und wusste auf der linken Abwehrseite während 90 Minuten zu gefallen. Ansonsten kam er in dieser Saison in der zweiten Mannschaft zum Zug. Sein Vertrag läuft zum Saisonende aus. Laut “Abendzeitung” winkt Stanisic nun aber eine Verlängerung des Arbeitsverhältnisses.

Der FC Bayern glaubt demnach an das Potential des Abwehrspielers. Erste Gespräche hinsichtlich eines neuen Kontrakts hätten schon stattgefunden. Beide Seiten seien optimistisch, dass es zu einem Abschluss kommt.

psc 22 April, 2021 15:16