Der FC Bayern plant ein wegweisendes Gespräch mit Pavard

Bayern-Verteidiger Benjamin Pavard hat zuletzt gleich in zwei Interviews betont, dass er über einen Abgang aus München nachdenke und für eine neue Herausforderung bereit sei. Nun will sein Klub das Gespräch suchen.

Der Abwehrspieler ist noch bis 2024 an den FC Bayern gebunden. Angesichts der Aussagen des 26-Jährigen zeichnet sich aber ein vorzeitiger Abgang ab. Die Bayern-Klubleitung wird laut «kicker» nach der WM das persönliche Gespräch mit Pavard suchen, um zu erfahren, was er sich bezüglich Zukunft vorstellt. Tatsächlich deutet einiges auf einen Wechsel des Franzosen im Sommer 2023 ab. Er würde dann seine neue Herausforderung bekommen und die Bayern dürften sich noch über eine stattliche Ablöse freuen, da sein Vertrag grundsätzlich noch ein weiteres Jahr läuft.

Die Aussagen Pavards in den Interviews in den vergangenen Tagen sollen an der Säbener Strasse nicht gut angekommen sein.

