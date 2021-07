FC Bayern: So plant Nagelsmann mit Süle, Kimmich & Goretzka

Julian Nagelsmann hat seine Arbeit beim FC Bayern aufgenommen. Auf die Nationalspieler Niklas Süle, Joshua Kimmich und Leon Goretzka muss er wegen deren Urlaub noch etwas warten. Alle drei scheinen aber wichtige Rolle zu erhalten.

Vor allem bei Süle war dies nicht ganz sicher: Der 25-Jährige erlebte eine schwierige letzte Saison und war unter Hansi Flick nicht immer gesetzt. Auch an der EM nahm er im DFB-Team keine zentrale Rolle ein und kam lediglich zu einem Jokereinsatz gegen Portugal. Nagelsmann kennt er noch aus gemeinsamen Zeiten bei Hoffenheim. Und der neue Bayern-Coach verspricht sich viel vom zweikampfstarken Innenverteidiger, wobei er klare Erwartungen hat, wie er der “Sport Bild” erzählt: “Er muss was tun, das weiss er, aber ich halte sehr, sehr viel von ihm. Gleichzeitig muss man auch die Klubseite verstehen. Es ist klar, dass wir auch immer schauen, was auf dem Markt passiert.” Dabei spricht der Münchner Trainer die Vertragssituation des Abwehrspielers an: Dieser ist nur noch bis 2022 an den Verein gebunden. Einen ablösefreien Abgang will man aus Klubsicht eigentlich verhindern. Deshalb lautet die Devise, den Kontrakt entweder zu verlängern oder Süle noch diesen Sommer zu verkaufen. Nagelsmann würde wohl das erste Szenario bevorzugen.

Bereits klar ist derweil, dass der frisch ins Amt getretene Bayern-Trainer voll auf Joshua Kimmich und Leon Goretzka setzt. Ersteren plant er “nicht als Rechtsverteidiger” ein. Grundsätzlich seien beide “zentrale Bausteile von Bayern München”.

psc 14 Juli, 2021 10:18