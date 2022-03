So lange will der FC Bayern Robert Lewandowski binden

Bislang verhielt sich der FC Bayern in Sachen Vertragsverlängerung mit Torjäger Robert Lewandowski ruhig. Nun beginnen aber die Gespräche.

Der 33-jährige Pole ist noch bis 2023 an die Münchner gebunden. Nach Angaben der Münchner “Abendzeitung” werden die Verhandlungen der beiden Parteien über eine Verlängerung der Zusammenarbeit demnächst beginnen. Ziel sei eine Verlängerung bis 2025. Lewandowski ist zwar bereits in etwas fortgeschrittenem Fussballalter und wäre bei Vertragsende dann 37-jährig, an der Säbener Strasse traut man dem Torjäger angesichts dessen physischer hervorragender Verfassung aber zu, bis dann eine absolut tragende Rolle in der Offensive zu übernehmen.

Lewandowski sagte noch am Wochenende, dass bislang weder Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch sonst ein Vereinsfunktionär wegen einer möglichen Verlängerung auf ihn zugekommen sei. Das wird sich demnächst ändern. Klubpräsident Herbert Hainer betonte zuletzt öffentlich, dass der Topstürmer noch lange für die Münchner auflaufen soll und sogar die Karriere da beenden könnte.

psc 1 März, 2022 09:47