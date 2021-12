Der FC Bayern plant mit Haaland & Lewandowski zweigleisig

Der FC Bayern verfügt mit Robert Lewandowski über den zurzeit wohl besten Mittelstürmer der Welt. Dennoch ist bei den Münchnern auch Erling Haaland ein Thema.

Beim Norweger könnte im kommenden Sommer bekanntlich ein Transfer anstehen. Sein Berater Mino Raiola rechnet damit, dass der 21-jährige Torjäger wechseln wird. Laut “Bild”-Fussballchef Christian Falk spielt Haaland in den Überlegungen der Bayern-Klubführung sehr wohl eine Rolle. Allerdings wird der Youngster im Sommer nicht nach München wechseln, wenn der deutsche Rekordmeister zuvor den Vertrag mit Robert Lewandowski verlängert. Entsprechende Gespräche sind für das Frühjahr angesetzt. Derzeit ist der 32-jährige Pole noch bis 2023 gebunden. Beide Parteien können sich eine längere Zusammenarbeit vorstellen.

Kommt es allerdings zu keiner Einigung, wird die Personalie Haaland an der Säbener Strasse sehr schnell sehr heiss. Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic & Co. planen derzeit also zweigleisig.

psc 17 Dezember, 2021 10:02