Der FC Bayern legt den Preis für David Alaba fest

Die Verantwortlichen des FC Bayern haben sich in dieser Woche mit den Beratern von David Alaba getroffen. Gleichzeitig haben sie offenbar die Summe festgelegt, die bei einem Transfer in diesem Sommer fällig wäre.

Am Mittwoch kam es nach Angaben von “Sky” zu einem entsprechenden Meeting in München. Dabei wurde über die Zukunft des Österreichers und eine mögliche Vertragsverlängerung gesprochen. David Alaba ist nur noch bis Juni 2021 an die Bayern gebunden. Der 28-Jährige erwägt einen Wechsel zu einem anderen Topklub. Vor allem die spanischen Schwergewichte Barça und Real Madrid sollen ihn reizen. Angeblich soll Chelsea grosses Interesse zeigen. Berater Pini Zahavi pflegt beste Beziehungen nach London und auch zu Paris St. Germain.

Auch eine langfristige Vertragsverlängerung, wie sie von den Bayern-Bossen gewünscht wird, ist aber nicht ausgeschlossen. Bei einem Verkauf fordert der deutsche Rekordmeister angeblich stolze 60 bis 80 Mio. Euro.

psc 26 Juni, 2020 19:40