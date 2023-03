Bayern-Hammer: Nagelsmann gefeuert – Tuchel übernimmt

Das ist ein echter Hammer: Der FC Bayern trennt sich per sofort von seinem Trainer Julian Nagelsmann nach. Thomas Tuchel übernimmt.

Die Nachricht sorgt am Donnerstagabend für ein Beben in der Fussballbranche. Zunächst berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano darüber. Was sich zunächst noch als Gerücht hält, wird später von mehreren deutschen Medien bestätigt: Nagelsmann muss trotz weiterlaufendem Vertrag bis 2026 tatsächlich mit sofortiger Wirkung seinen Hut nehmen. Favorit auf die Nachfolge ist Thomas Tuchel. In den vergangenen Tagen hat es laut «kicker» bereits Kontakte gegeben. Fabrizio Romano twittert, dass der 49-Jährige Ja gesagt habe und die Vertragspapiere noch am Donnerstagabend vorbereitet werden.

Die Leistungen der Bayern lassen in dieser Saison insbesondere in der Bundesliga immer wieder zu wünschen übrig. Die Mannschaft tritt weitaus weniger dominant auf als noch in den Vorjahren. Zuletzt setzte es eine enttäuschende 1:2-Niederlage in Leverkusen ab, die gleichbedeutend mit dem Verlust der Tabellenführung war und nun auch das Schicksal von Nagelsmann besiegelt.

Nach der Länderspielpause stehen in allen Wettbewerben entscheidende Spiele an: In der Meisterschaft kommt es am 1. April zum Knüller gegen Borussia Dortmund, in der Champions League folgen zwei Viertelfinal-Duelle mit Manchester City und im DFB-Pokal empfängt der Rekordmeister am 4. April den Vorjahresfinalisten SC Freiburg. Diese Partien wollen die Bayern-Verantwortlichen um Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic mit einem neuen Coach in Angriff nehmen.

psc 23 März, 2023 22:11