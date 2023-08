FC Bayern reagiert auf Vorwürfe von Mané-Berater

Der PR-Berater von Sadio Mané erhebt wegen des Abgangs schwere Vorwürfe gegen den FC Bayern. Der Klub reagiert mit einem Statement.

"Bayern wird von alten Männern auf der Tribüne geführt. Der Aufsichtsrat wollte ihn und hat die Verpflichtung vor einem Jahr genehmigt, jetzt nach seiner Verletzung haben sie entschieden, dass er weg muss. Die Bayern waren undankbar. Sie haben einem Afrikaner so viel Geld gezahlt, und das hat sie verletzt", sagte mit Bacary Cissé der PR-Manager von Sadio Mané über den Abgang seines Klienten.

Worte, die der FC Bayern nicht auf sich sitzen lassen will. Der Rekordmeister lässt sich von "Sport1" wie folgt zitieren: "Wir haben unseren Vertrag mit Sadio Mané in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Leider haben sich unsere gemeinsamen Ziele, die wir uns mit seiner Verpflichtung gesteckt hatten, nicht erfüllt. Das kommt im Fussball vor. Wir wünschen Sadio alles Gute und viel Erfolg bei seinem neuen Verein." Nach nur einem Jahr wurde Mané wieder verkauft. Mittlerweile spielt der Senegalese für Al-Nassr in Saudi-Arabien.

adk 6 August, 2023 16:58