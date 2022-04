Die Bayern wollen mit Lewandowski nur bis 2024 verlängern

Der FC Bayern möchte den Vertrag mit Torjäger Robert Lewandowski verlängern – allerdings nur für begrenzte Zeit.

Offenbar planen die Münchner vorerst nur eine Verlängerung des bis 2023 gültigen Kontrakts um ein Jahr bis 2024. Dies berichtet “Bild”-Chefreporter Tobias Altschäffl im Podcast “Bayern Insider”. Tatsächlich ist die Vertragslänge für Lewandowski neben dem Salär absolut zentral. Dem Polen schwebt eher eine längerfristige Verlängerung vor, zumal er bei den weiteren Interessenten wie dem FC Barcelona offenbar durchaus auf längerfristige Verträge hoffen kann.

In den Verhandlungen zwischen dem deutschen Rekordmeister und Lewandowski bzw. dessen Berater Pini Zahavi steckt also einiges an Konfliktpotential. Die Bayern sind offenbar nicht bereit, das horrende Salär des mittlerweile 33-jährigen Angreifers fix für insgesamt drei weitere Jahre einzuplanen. Ob es dadurch tatsächlich zu einer Trennung bereits im Sommer kommt, ist offen und werden die nächsten Wochen zeigen.

psc 8 April, 2022 13:28