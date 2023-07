FC Bayern scheitert mit Offerte für neuen Goalie

Der FC Bayern vollzieht in den nächsten Wochen einen Umbruch auf der Goalieposition. Bei einem Objekt der Begierde scheint der Rekordmeister Deutschlands leer auszugehen.

Yassine Bounou (32), besser bekannt unter Bono, scheint es dem FC Bayern so richtig angetan zu haben. Nach Informationen der Redaktion des Transferreporters Gianluca Di Marzio haben die Bayern am Freitagabend einen Versuch unternommen, Bono zu verpflichten.

Demnach gab es ein mündliches Angebot in Höhe von acht Millionen Euro, das später durch Zusatzleistungen noch auf bis zu zwölf Millionen hätte ansteigen können. Bonos Klub, der FC Sevilla, hat dieses Gesuch allerdings prompt abgelehnt.

Der FC Bayern wird wohl nicht mehr viel weiter gehen, weil es nicht den Anschein mache, als würde man sich auf ein Wettbieten mit dem ebenfalls interessierten Paris Saint-Germain einlassen.

PSG hat laut "Foot Mercato" derweil ein Angebot über zwölf Millionen Euro in Sevilla eingereicht, also deutlich besser als das, was aus München reinflatterte. Sevilla hat aber auch diese Offerte abgelehnt und fordert 20 Millionen Euro.

aoe 22 Juli, 2023 15:53