FC Bayern: Schlechte Nachrichten von Kingsley Coman

Bayern-Coach Julian Nagelsmann musste auf einer Pressekonferenz am Freitag verkünden, dass er die Ligapartie beim 1. FC Köln ohne Kingsley Coman planen muss.

Der französische Flügelstürmer hat beim 3:1-Supercup-Sieg gegen Dortmund einen Schlag abbekommen, der ihn zu einer Pause zwingt. “Kingsley Coman wird gegen Köln ausfallen, wir schauen, ob es für das Pokalspiel geht. Er hat eine Einblutung im Gesäss. Da schauen wir von Tag zu Tag. Da will ich keinen Druck aufbauen, um keine Folgeschäden zu riskieren”, sagt Nagelsmann zur Blessur des Angreifers.

Am Sonntag wird Coman also nicht spielen. Ob er am Mittwoch beim DFB-Pokalspiel gegen den Bremer SV zum Einsatz kommt, ist noch ungewiss.

Auch Manuel Neuer muss wegen einer Verletzung aus dem Supercup gegen Köln pausieren und wird durch Sven Ulreich vertreten.

psc 20 August, 2021 14:55