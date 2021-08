Der FC Bayern senkt die Schmerzgrenze bei Corentin Tolisso

Mittelfeldspieler Corentin Tolisso ist beim FC Bayern weiterhin ein heisser Wechselkandidat. Die Münchner senken für den 26-jährigen Franzosen nun sogar die Ablöseforderung.

Inzwischen reichen laut “SPORT1”-Chefreporter Florian Plettenberg 10 Mio. Euro, um Tolisso abzuwerben. Bislang wurde eine Summe von 20 Mio. Euro als Schmerzgrenze genannt. Offenbar liegt diese deutlich tiefer. Zwar wurde der Nationalspieler bereits mit ausländischen Klubs wie Juventus und West Ham in Verbindung gebracht. Konkrete Anfrage soll es bislang aber nicht gegeben haben. Ob Tolisso den deutschen Rekordmeister in diesem Sommer überhaupt verlassen will, ist indes fraglich: Im kommenden Sommer könnte er ablösefrei wechseln.

Ein Transfer wäre aus Bayern-Sicht durchaus interessant. Mit den Einnahmen könnte man Bemühungen um andere Spieler intensivieren. Marcel Sabitzer von Ligakonkurrent RB Leipzig könnte dann zum konkreten Thema werden. Ohne vorherige Transfereinnahmen ist dies wohl nicht der Fall.

psc 6 August, 2021 14:31