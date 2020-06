Alles klar: Der FC Bayern holt Tanguy Kouassi

Der Wechsel des französischen Abwehrtalents Tanguy Kouassi von Paris St. Germain zum FC Bayern ist in trockenen Tüchern.

Dies meldet der “kicker” am Freitagabend. Der deutsche Rekordmeister holt den 18-jährigen Abwehrspieler ablösefrei, nachdem dessen Vertrag bei PSG Ende Juni ausläuft. Tanguy Kouassi überzeugt trotz seines jungen Alters mit seiner körperlichen Robustheit, Kopfballstärke und auch guter Technik. Er kann in der Innenverteidigung oder auch als Sechser auflaufen und gilt als grosse Zukunftshoffnung. In München wird er sofort bei den Profis zum Zug kommen.

In Paris lief er in dieser Saison insgesamt 13 Mal für die 1. Mannschaft auf. Auch in der Champions League debütierte er bereits. Nun schlägt er seine Zelte in München auf. Er ist in diesem Sommer der erste Neuzugang des FC Bayern im Profibereich. Wenig begeistert ist PSG, das den Youngster eigentlich langfristig binden wollte.

psc 26 Juni, 2020 17:51