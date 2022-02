Der FC Bayern will drei weitere ausländische Top-Talente verpflichten

Der FC Bayern hat in den vergangenen Jahren seine Transferstrategie dahingehend verändert, dass immer mehr ausländische Top-Talente bereits in jungen Jahren unter Vertrag genommen. Drei weitere Akteure stehen nun konkret im Fokus.

Laut “Spox” und “Goal” bekundet der deutsche Rekordmeister unter anderem Interesse am spanischen Rechtsverteidiger Alejandro Jimenez. Der 16-jährige Nachwuchs-Nationalspieler wird seit 2012 von Real Madrid ausgebildet. Er verfügt über sehr viel Offensivdrang und gilt auf seiner Altersstufe sogar als eines der grössten Talente des Landes. Ob es den Bayern gelingt, den Youngster abzuwerben, ist offen.

Ebenfalls im Fokus der Münchner stehen die beiden PSG-Mittelfeldtalente Ayman Kari (17) und Warren Zaire-Emery (15). Das Duo spielt derzeit gemeinsam für die U19 von PSG. Kari, an dem auch Atlético und ManCity Interesse zeigen, kann im Sommer ablösefrei wechseln. Zaire-Emery ist hingegen noch bis 2024 an die Pariser gebunden. Der Ligue 1-Klub will ihn derzeit nicht abgeben.

