Gleich 2 Torhüter verlassen den FC Bayern

Der FC Bayern verkündet am Mittwoch, dass gleich zwei Torhüter den Klub definitiv verlassen. Christian Früchtl (22) schliesst sich Austria Wien an. Ron-Thorben Hoffmann (23) wechselt nach seiner Leihe bei Sunderland in die 2. Bundesliga zu Eintracht Braunschweig.

Früchtl stand in München während insgesamt acht Jahren unter Vertrag und unterschreibt bei Austria Wien nun einen Vertrag bis 2025. Hoffmann bindet sich bis 2024 an Braunschweig.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt zu den Abgängen der beiden Keeper: “Wir möchten uns bei Christian und Ron-Thorben für unsere vielen erfolgreichen gemeinsamen Jahre bedanken. Beide kamen jung in unsere Nachwuchsabteilung, haben alle Jugendmannschaften des FC Bayern durchlaufen und in allen Altersklassen sowie anschließend als Mitglieder des Lizenzspielerkaders ihr grosses Talent bewiesen. Für Christian ist der Wechsel zu Austria Wien der notwendige nächste Karriereschritt. Es war sein Wunsch, und das verstehen wir. Wir haben da auch eine Verantwortung, ihm diese Entwicklung zu ermöglichen. Ron-Thorben hat sein grosses Potenzial unter anderem in der vergangenen Saison beim AFC Sunderland in 24 Pflichtspielen bereits zeigen können. Bei Eintracht Braunschweig wird er jetzt seinen Weg konsequent fortsetzen. Er will Spielpraxis, wir sind überzeugt, dass er ein starker Rückhalt für die Braunschweiger in der Zweiten Liga werden kann. Wir wünschen beiden für ihre Zukunft viel Erfolg.”

Nach Angaben der “Sport Bild” hat sich der FC Bayern sowohl bei Früchtl wie auch Hoffmann eine Rückkaufklausel einbauen lassen.

Torhüter-Abschiede vom #FCBayern: #Früchtl zu Austria Wien, #Hoffmann zu Eintracht Braunschweig. Alles Gute für die Zukunft, Jungs! 🔴⚪ — FC Bayern München (@FCBayern) June 15, 2022

psc 15 Juni, 2022 14:17