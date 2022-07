Der FC Bayern steht vor Transfercoup um Barça-Juwel Adam Aznou

Der FC Bayern wird sich in Kürze das spanische Supertalent Adam Aznou sichern.

Wie “Sky” berichtet, setzt sich der deutsche Rekordmeister im Werben um den 16-jährigen Linksverteidiger unter anderem gegen Ligakonkurrent RB Leipzig und auch Real Madrid durch. Adam Aznou weilt bereits in München und wird sich in Kürze den Münchnern anschliessen, wo er zunächst in den Nachwuchsteams zum Einsatz kommen wird. Der Bayern-Campus wird somit mit einem weiteren hochtalentierten Spieler ergänzt, wobei noch letzte Details zu klären seien.

psc 21 Juli, 2022 10:00