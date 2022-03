Die Bayern unterliegen Barça im Rennen um Andreas Christensen

Der FC Bayern zieht im Rennen um den dänischen Abwehrspieler Andreas Christensen offenbar den Kürzeren.

Nach einem Bericht der katalanischen Zeitung “Sport” befindet sich der FC Barcelona in der Pole Position, was eine Verpflichtung des 25-jährigen Abwehrspielers anbelangt. Angeblich hat Christensen dem La Liga-Klub sein Okay für einen ablösefreien Wechsel gegeben. Damit sagt er anderen Interessenten wie dem FC Bayern offenbar ab.

Angeblich erhält der Innenverteidiger bei Barça einen Vierjahresvertrag. Der Vertragsabschluss sei praktisch beschlossen. Ausschlaggebend waren wohl auch finanzielle Faktoren. Christensen soll hohe Forderungen gestellt haben, die der Bayern offenbar nicht erfüllen wollte.

Der Verteidiger steht seit der U18 bei Chelsea unter Vertrag. Zwischenzeitlich war er für zwei Jahren an Gladbach in die Bundesliga ausgeliehen. Seit knapp fünf Jahren zählt er fix zum Profikader der Blues, die er nun aber verlassen wird.

psc 1 März, 2022 14:11