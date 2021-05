Der FC Bayern will US-Talent Justin Che unbedingt fix verpflichten

Der FC Bayern hat US-Verteidiger Justin Che zu Beginn dieses Jahres von Partnerverein FC Dallas ausgeliehen. Der 17-Jährige vermochte zu überzeugen und soll permanent an der Säbener Strasse bleiben.

Mit den Leistungen des Deutsch-Amerikaners ist man in München laut “The Athletic” sehr zufrieden. Der Abwehrspieler kam in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Dort konnte Justin Che überzeugen, wobei er den drohenden Abstieg in die Regionalliga bislang auch nicht verhindern konnte. Immerhin wurde die Defensive deutlich stabiler.

Die Bayern wollen ihn nun definitiv übernehmen. Als Ablöse könnten knapp 3 Mio. Euro fällig werden. Dallas würde zudem an einem künftigen Weiterverkauf partizipieren.

psc 20 Mai, 2021 11:29