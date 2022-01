Der FC Bayern verlängert mit Supertalent Bright Arrey-Mbi und verleiht ihn

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Abwehrspieler Bright Arrey-Mbi. Der 18-jährige Innenverteidiger wird gleichzeitig für anderthalb jahre an den 1. FC Köln ausgeliehen.

Der Youngster kam bislang in der zweiten Mannschaft der Münchner zum Einsatz. Nun bindet sich Arrey-Mbi bis 2025 an den deutschen Rekordmeister. Für die kommenden 18 Monate schlägt er die Zelte aber erst einmal in Köln auf, wo er bereits Erfahrungen in der Bundesliga sammeln soll.

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidžić sagt: “Bright Arrey-Mbi ist ein junger Spieler mit einem großen Potenzial. Daher freuen wir uns, dass wir den Vertrag mit ihm vorzeitig bis 2025 verlängern konnten. Er soll nun beim 1. FC Köln Spielpraxis in der Bundesliga sammeln und sich auf der nächsten Stufe weiterentwickeln.”

Arrey-Mbi ist im Sommer 2019 aus der Juniorenabteilung des FC Chelsea zur U19 des FC Bayern gekommen. Bisher spielte er 34 Mal für die Amateure des deutschen Rekordmeisters und erzielte dabei zwei Treffer. Bei den Profis wurde er einmal in der Champions League eingesetzt. Da der in Kaarst/Nordrhein-Westfalen geborene Arrey-Mbi auch die englische Staatsbürgerschaft besitzt, lief er in der U15 für das britische Juniorennationalteam auf, ehe er sich ab der U16 für den DFB entschied. Für die deutsche U19-Auswahl kommt er aktuell auf sieben Einsätze.

Der #effzeh hat Bright Arrey-Mbi verpflichtet. Der 18-jährige Innenverteidiger und deutsche Junioren-Nationalspieler wechselt bis zum 30. Juni 2023 auf Leihbasis vom FC Bayern München zum FC. Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Bright! 🔴⚪ pic.twitter.com/2ETmIQ6wrA — 1. FC Köln (@fckoeln) January 31, 2022

psc 31 Januar, 2022 14:14