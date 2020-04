Der FC Bayern verlängert mit Nachwuchschef Jochen Sauer

Der FC Bayern hat den Vertrag mit Nachwuchschef Jochen Sauer bis 2023 verlängert.

Der 47-Jährige leitet seit 2017 die Nachwuchsabteilung des deutschen Rekordmeisters und bringt diese wieder auf Vordermann. Der deutsche Rekordmeister konnte Sauer nun wie erhofft langfristig an sich binden.

“Jochen löst die sehr anspruchsvolle und schwere Aufgabe als Leiter des FC Bayern Campus fachlich wie menschlich täglich herausragend. Mit ihm in der Verantwortung haben wir die große Chance, unsere Vision dauerhaft umzusetzen, die Vision, dass der FC Bayern immer wieder auch Spieler aus der eigenen Nachwuchsförderung für das Profiteam entwickelt. Das brauchen wir für unsere Vereinskultur, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen. Ich freue mich sehr, dass wir mit Jochen langfristig zusammenarbeiten”, sagt Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

Sauer, der auch schon für Red Bull Salzburg, den VfL Wolfsburg und die Hertha tätig war, freut sich auf seiner weitere Zeit in München: “Ich freue mich sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen. Unsere U-Mannschaften sind alle sehr gut unterwegs. Wir haben ein tolles Trainerteam, der Aufstieg der zweiten Mannschaft in die 3. Liga war ein wichtiger Baustein, um die Wettbewerbskluft zum Profiteam zu verringern und Talenten Erfahrung in einer Profiliga zu geben. In einer nächsten Phase müssen wir es unseren besten Nachwuchsspielern durch gute Verzahnung ermöglichen, dass sie in den Profikader aufsteigen und dort auch weiter ausgebildet werden können. Ich möchte mich bei Hasan für seine Unterstützung und sein Vertrauen bedanken.”

psc 29 April, 2020 13:51