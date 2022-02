Der FC Bayern sichert sich Sturmtalent Gabriel Vidovic langfristig

Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit seinem deutsch-kroatischen Stürmer Gabriel Vidovic bis 2025.

Der 18-Jährige spielt seit knapp sechs Jahren für die Nachwuchsteams der Münchner. Der ursprüngliche Vertrag lief im kommenden Sommer aus, nun unterschreibt Vidovic für drei weitere Jahre.

“Gabriel Vidović ist ein Spieler, der technisch sehr talentiert ist und aus den Zwischenräumen für große Torgefahr sorgt”, sagt Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, “er spielt seit sechs Jahren bei uns, wurde am FC Bayern Campus bestens ausgebildet und soll bei unseren Profis den nächsten Schritt machen.”

In der 2. Mannschaft erzielte der Youngster in dieser Saison in 20 Regionalliga-Einsätzen bereits zwölf Tore. Mittelfristiges Ziel ist die Integration in den Profikader.

psc 23 Februar, 2022 13:54